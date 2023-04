Yolun karşısına geçmeye çalışan barmen hayatını kaybetti...Kaza anı kameraya yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve bir otelde barmen olarak çalıştığı öğrenilen şahıs, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise an be an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza İçmeler Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde barmen olarak çalışan ve iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan Engin Balkaya'ya O.D.idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile Engin Balkaya, motosiklet sürücüsü O.D. ve yolcu konumundaki O.U.yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Engin Balkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O.D ve O.U.'nun Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Marmaris'teki kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde Engin Balkaya'nın yolun karşısına geçmek için hareket ettiği, o sırada motosikletin Balkaya'ya çarpması ve çevredekilerin telaşı kameraya yansıdı.