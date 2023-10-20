Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K.'ye çarptı. Kazanın ardından yola savrulan kadın başka bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan N.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kadının hayatını kaybettiği kaza, çevredeki işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.