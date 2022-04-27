Yolun karşısına geçmek isteyen adama ticari taksi çarptı

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Zonguldak'ta bir kişi, yolun karşısına geçmek isterken ticari taksi çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen İ.Ş. (49) isimli adama seyir halinde olan 67 T 0477 plakalı ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle biranda yerde kalan İ.Ş. için sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa yaptığı ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa