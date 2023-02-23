Yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kişi öldü

Adana'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi tırın altında kalarak can verdi. Tırın önünde yazan "Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak" yazısı dikkat çekti.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi yolun karşısına geçmek isterken 01 DLT 50 plakalı tırın altında kaldı. Tır sürücüsü durup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Şahsa çarpan tırın önünde yazan "Hikayenin sonunda herkes toprak sahibi olacak" yazısı da dikkat çekti. Şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA