Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden genç, mahalleliyi ayaklandırdı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkiinde yaya geçidinden geçmekte olan Tayfur Ergün isimli gencin servis otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirmesi mahalle sakinlerini ayaklandırdı. Dün akşam saat 20.00 sıralarında D-400 Karayoluna çıkan çok sayıda mahalle sakini, artık ölümlerin ve kazaların son bulmasını istediklerini, yaya geçidinin bulunduğu yere üst geçit istediklerini belirterek yolu bir süreliğine kapatarak eylem yaptılar.

"Jandarma komutanı konuştu"

Yolun vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılmasının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, Kaymakam Abdulkadir Demir, Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç olay yerine gelerek vatandaşlarla görüştü.

Olay yerine ilk gelen Jandarma Komutanı Yusuf Tunç'un vatandaşlara, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'in olay yerine gelmek üzere yola çıktığını belirterek, "Sesinizi duyurdunuz, Kaymakam Bey geliyor sizi dinleyecek, yolda acil işi olan, hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlarımız var, onları zor durumda bırakmayalım, müsaade edin geçsinler" diye konuşmasının ardından bekleyen araçların kontrollü bir şekilde geçişine izin verildi.

"Yarından itibaren gerekeni takip edeceğim"

Olay yerine gelen ve toplanan kalabalıktan sakin olmalarını isteyen Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, yolun kenarında kendilerini dinleyeceğini belirterek yolun açılmasını sağladı. Kaymakam Demir ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen mahalle sakinleri ile konuşarak gereken çalışmaların yapılacağını söylediler. Vatandaşlarla konuşan Kaymakam Demir, "Ben de Manavgat Kaymakamı olarak söz veriyorum bizatihi takip edeceğim. Gelişmeler hakkında da size bilgi vereceğim. Ben devletin kaymakamı olarak söylüyorum yarından itibaren gereğini takip edeceğim" dedi.

"Her sene 5-6 kişi ölüyor"

Yol kapatma eylemine katılan ve 27 yıldır mahallede oturduğunu belirten bir vatandaş "Her sene 5-6 tane can veriyoruz. Biz sabah yolun öbür tarafına geçmek zorundayız ki işe gidelim, ekmek davamızın peşinden gidelim. Biz çocuklarımızı bu yola vermek istemiyoruz" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini ise "Biz burada üst geçit istiyoruz. Her gün burada kazalar oluyor. Dün bir tane gencimizi, oda insan, oda insan evladı 25 yaşında, dün burada kaybettik. Üst geçit olsaydı bu olaylar olmazdı, bu can kayıpları olmazdı" diye konuştu.

"Kardeşimi dün toprağa verdik"

Pazar günü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Tayfur Ergün'ün abisi Şeref Ergün en kısa sürede sorunlarına çözüm bulunmasını isteyerek, "Gerçekten yeter, artık burada canların ölmesini istemiyoruz. Burada her bir can öldüğü zaman insan kendisine gelemiyor. Ben şu anda konuşamıyorum, titriyorum, çünkü daha dün ben kardeşimi toprağa verdim. Gözlerinde bir sürü hayal vardı şu anda toprağın altında. Buraya acilen bir çözüm istiyorum, yeter artık" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa