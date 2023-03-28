Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İzmir'in Bergama ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Bergama ilçesi Bozköy Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşına geçmeye çalışan Muzaffer Akçay'a (85), İzmir'den Çanakkale istikametine giden araç çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 85 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Tahlisiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR