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Yolun karşısına geçmek için canını hiçe saydı

Yolun karşısına geçmek için canını hiçe saydı

Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi.

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Bursa'da bir kişi yolun karşısına geçmek için canını hiçe sayarak metro hattına girdi. O anlarda metronun gelmemesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, yolun karşısına geçmek için akıl almaz bir yöntem seçti. Araçların yoğun olduğu İzmir Yolu Caddesi'nden karşıya geçti ve direkleri aşarak metro hattına girdi. Şahıs tekrar anayoldan karşıya geçti. Yaşanması muhtemel bir facia ise cep telefon kameralarına yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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