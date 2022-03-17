Yolun karşısına geçerken yaşadığı kararsızlık canından ediyordu

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'te cipin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu gence çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Safranbolu- Karabük karayolu 5000 Evler Köprü altı mevkiinde meydana geldi. Şükrü K. idaresindeki 78 ABB 798 plakalı cip, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Afgan uyruklu A.A. isimli gence çarptı. Yola savrulan genç yaralandı. Kaza anı başka bir araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde gencin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada cipi son anda fark ettiği an yaşadığı tereddütlü hali sonrası aracın çarpması yer alıyor.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa