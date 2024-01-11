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Yolun karşısına geçerken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Bandırma ilçesi 100 Yıl Mahallesi NATO Caddesinde yolun karşısında meydana geldi.

Yolun karşısına geçerken tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Bandırma ilçesi 100 Yıl Mahallesi NATO Caddesinde yolun karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Bahattin Uslu, karşıya geçmeye çalışırken 34 FCR 825 plakalı tırın altında kaldı. Uslu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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