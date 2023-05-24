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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç yaralandı

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı genç yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Bolu'da D-100 karayolunda karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç yaralandı.

Bolu'da D-100 karayolunda karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarptığı 18 yaşındaki genç yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Sanayi ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkcan A. (18) yolun karşısına geçmek istedi. Bölgede etkili olan sağanak yağış sebebiyle yolun karşısına hızlıca geçmek isteyen Berkcan A.'ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABE 974 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın üstünden savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bolu 3. Sayfa Haberler

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