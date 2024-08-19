Yolun karşısına geçerken aracı görünce yolun ortasında donakaldı

Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan kadının çığlıkları ortalığı inletti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen kadına hafif ticari araç çaptı. Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Erkan D.'nin kullandığı 07 BZD 67 plakalı hafif ticari araç, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'na geldiğinde yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Emine N. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan kadının yardımına diğer araç sürücüleri ve vatandaşlar koştu.

Aracı görünce donakaldı

Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. Acı içerisinde yerde kıvranan kadının olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören vatandaşlar, yolun karşısına geçmekte olan kadının köprülü kavşaktan gelen aracı görünce yolun ortasında bir an durakladığını ve aracın da bu sırada kadına çarptığı dile getirdiler. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emine N.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.