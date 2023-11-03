Yolun karşısına geçen bisikletliye otomobil böyle çarptı

Bursa'da seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçen bisikletliye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisikletli ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ezgi Nur H., idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsünü son anda fark etti. Çarpmanın etkisiyle frene asılan kadın sürücü hemen yaralının yardımına koştu. Çarpma sonrası savrulan bisiklet sürücüsü için çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastaneye sevk ederken, polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansırken, bisiklet sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi. - BURSA