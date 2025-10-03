Gaziantep'te Motosiklet Kazası.

Gaziantep'te yolun karşı tarafına geçerken motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen motosiklet, o sırada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP