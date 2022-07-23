Yolu karıştıran otomobil dere yatağına uçtu; 2 yaralı - Haberler

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Yolu karıştıran otomobil dere yatağına uçtu; 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolu karıştıran otomobil dere yatağına uçtu; 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolu karıştırınca dere yatağına uçan otomobildeki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolu karıştırınca dere yatağına uçan otomobildeki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişafak Mahallesi'nde lavanta bahçesi olarak bilinen mevkide meydana geldi. İddiaya göre, yolu karıştırınca panikleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak lavanta bahçesi ile yol arasında bulunan dere yatağına uçtu. Takla atarak ters dönen otomobildeki yaralılara ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Durum hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, ters dönen otomobil içerisinde bulunan ve hafif yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası otomobil de ağır maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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