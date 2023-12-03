Yolu kapatıp lastik yakan düğün konvoyları kameralara yansıdı
Bursa'da yolu kapatıp eğlenen 2 düğün konvoyu kameralara yansıdı. Biri havaya rastgele ateş etti diğeri lastik yaktı.
Yolu kapatıp lastik yakan düğün konvoyları kameralara yansıdı
BURSA - Bursa'da yolu kapatıp eğlenen 2 düğün konvoyu kameralara yansıdı. Biri havaya rastgele ateş etti diğeri lastik yaktı.
Düğün konvoyu Bursa-Mudanya yolu Tepedevrent mevkiinde araçları yolun ortasında durdurdu. 2 şeridi kapatıp oynamaya başlayan düğün konvoyu trafiğe aldırış etmedi. Gelin ve damadın oynarken bir aracın lastik yaktığı anlar kameralara yansıdı.
Diğer bir görüntüde ise Mevlana Mahallesi Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan düğün konvoyu, ışıklarda meşale yakıp silahla havaya rastgele ateş etti.