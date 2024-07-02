Yolu kapatan konvoydaki gelin arabası zikzak çizerek ilerledi

Karabük'te 3 şeritli yolu kaparak ilerleyen konvoydaki gelin arabası zikzak çizerek ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden düğün konvoyundaki araçlar, hızlarını düşürüp 3 şeritli yolu kapatarak ilerledi. Trafiği yavaşlatan konvoyun önündeki gelin arabası ise zikzak çizerek şov yaptı. O anlar konvoyun arkasından gelen araçtaki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başka bir düğün konvoyu ise Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde duraklayarak 3 şeritli yolun iki şeridini trafiğe kapattı. - KARABÜK