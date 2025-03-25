Yolsuzluk Soruşturmasında İnşaat Şirketlerine El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Furkan Remzi Ceylan'a ait İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu. - İSTANBUL