Yolsuzluk Soruşturmasında İnşaat Şirketlerine El Konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu ile Furkan Remzi Ceylan'a ait inşaat şirketlerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Furkan Remzi Ceylan'a ait İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa