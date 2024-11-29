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Yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
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Rize'de yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Rize'de yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Boğaz Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 20.55 sıralarında meydana geldi. Ü.B. idaresindeki 53 ABR 648 plakalı araç, yaya geçidinden geçmeye çalışan B.R. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan B.R. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.R.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Rize'de yaşanan kaza çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın yoldan karşıya geçemeye çalışan kadına vurduğu anlar anbean görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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