Yoldan çıkıp takla atan otomobil kaldırımda 50 metre sürüklendi

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp kaldırımda 50 metre sürüklenen araç sürücüsü, şans eseri kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya istikametine seyir halindeki G.Ş.'nin kullandığı 07 LPY 28 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolunda Sorgun Köprülü Kavşağını yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sol şeritten sağ şeride geçip kaldırıma çarparak takla attıktan sonra yaklaşık 50 metre kaldırımda sürüklendi ve şarampole indi.

Kazada yaralanan ve araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü G.Ş.'ye ilk müdahaleyi tesadüfen olay yerinden geçen sağlıkçı yaptı. Şengül, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA