Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdi Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdiMALATYA Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği benzin yüklü tanker kayısı bahçesine girdi. Yoldan çıkan tanker kayısı bahçesine girdi MALATYA Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği benzin yüklü tanker kayısı bahçesine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza, 12.10 sularında Malatya - Elazığ karayolu Kale ilçe merkezi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 06 CHK 359 plakalı Mercedes marka benzin yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kayısı bahçesine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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