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Yoldan çıkan otomobil tütün tarlasına uçtu

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Yoldan çıkan otomobil tütün tarlasına uçtu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak tütün tarlasına uçtu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak tütün tarlasına uçtu. Otomobilde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Acıbayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya'ya doğru seyir halinde olan A.K. (43) idaresindeki 20 VF 976 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki tütün tarlasına uçan otomobil, taklalar atarak tarlanın ortasında durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmaların ardından araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırdı.

Kazada taklalar atarak hurdaya dönen araç, çekici vasıtasıyla tarladan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

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