Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'da yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Kastamonu'da yoldan çıkarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı. Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 BKZ 804 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü, araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan E.D., Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu İtfaiye Tragger 3. Sayfa Haberler

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