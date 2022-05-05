ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, takla atan otomobilin sürücüsünün 2.80 promil alkollü olduğun tespit edildi.

Karabük - Eskipazar karayolunda OSB kavşağında medyana gelen kazada yoldan çıkan otomobil takla attı. Karabük istikametine seyreden Y.T idaresindeki 34 DT 0006 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil istinat duvarına çarptıktan sonra durdu. Kazada 2.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Y.T ile yanında bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir başka kazada ise trafik ışıklarında iki otomobil çarpıştı. Safranbolu'dan Karabük istikametine giden Okan O. yönetimindeki 67 AE 078 plakalı otomobil, Emek kavşağında ışıklarda bekleyen Zeki Bilal D'nin kullandığı 06 BKJ 121 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile Hakan Ö. ve Efkan Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa