- Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Eflani - Pınarbaşı yolu üzerinde meydana geldi. Celal Gözübek idaresinde 34 GP 0875 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası ters dönen otomobilde bulunan sürücü Gözübek ile birlikte, Fahrettin Akdemir (48), Semra Akdemir (23), Tenzile Şükür ve Berat Gözübek yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Berat Gözübek'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yaralıların bayram tatili için İstanbul'dan yola çıktıklarını ve köylerine gittikleri öğrenildi.