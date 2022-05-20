Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yoldan çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Karabük'te yoldan çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Karabük'te yoldan çıkan otomobil orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük- Safranbolu karayolu sanayi kavşağı ilerisinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan S.S idaresindeki 78 SD 778 plaka sayılı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü 112 ekiplerince Medikar Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, araç trafik polislerinin incelemesi sonrası çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu, Otomobil, Karabük, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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