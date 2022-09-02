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Yoldan çıkan otomobil boş tarlada takla attı: 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Yoldan çıkan otomobil boş tarlada takla attı: 3 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik ilinden Yenişehir ilçesi yönünde ilerleyen 16 RB 773 plakalı otomobilin sürücüsü S.S. bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil boş tarlaya girerek takla attı. Kazada, sürücü S.S. (43) ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu R.S. (17) ve B.E.A.(26) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenişehir Bilecik 3. Sayfa Haberler

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