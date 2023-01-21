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Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kastamonu il merkezi Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, caddede seyir halinde olan Salih P. idaresindeki 37 SH 006 plakalı Fiat marka otomobili yolda sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Salih P. yönetimindeki otomobil ağaca çarparak durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Kazım K. yönetimindeki 37 KK 752 plakalı Audi marka otomobil, ağaca çarpan otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Salih P. ile aynı araçta bulunan Gülcan P. ve Zehra K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kışla Caddesi Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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