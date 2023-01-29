Yoldan çıkan minibüs savruldu, facianın eşiğinden dönüldü 3. Sayfa Haberleri Van'ın Gürpınar ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı yoldan çıkan minibüs savrularak kara saplandı. Van'ın Gürpınar ilçesinde gizli buzlanmadan dolayı yoldan çıkan minibüs savrularak kara saplandı. Yolcular büyük panik yaşarken facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı yakınlarından meydana geldi. Akşam saatlerine doğru Yüksekova'dan Van'a gitmekte olan minibüs, Zernek Barajı civarında gizli buzlanmadan dolayı kayarak yol kenarında bulunan araziye savruldu. Minibüsün içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile minibüs saplandığı kardan çıkartıldı. Minibüs daha sonra Van'a doğru hareket edilirken, faciadan dönen minibüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari Van 3. Sayfa Haberler

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