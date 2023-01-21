Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 ağır yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı. Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 ağır yaralı KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkarak devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayseri-Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.G. idaresindeki 02 ACC 340 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen minibüsün sürücüsü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan A.G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan Tragger Kayseri 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yoldan çıkan minibüs devrildi: 1 ağır yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.