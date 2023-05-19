Yoldan çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı Düzce Zonguldak Karayolu Çiçekpınar mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması sonucu yoldan çıkan kamyonet gittiği yönün tersine dönerek yan yattı.

Yoldan çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

DÜZCE - Düzce Zonguldak Karayolu Çiçekpınar mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması sonucu yoldan çıkan kamyonet gittiği yönün tersine dönerek yan yattı. Kazada kamyonetin içinde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza Düzce Zonguldak karayolu Çiçekpınar Köyü mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce istikametinde gitmekte olan Z.Ö. yönetimindeki 67 ADB 948 plakalı kamyonet havanın yağışlı, yolun kaygan olması sebebiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek gittiği yolun tersine döndü sulama kanalını aşarak yan yattı. Kamyonetin içinde bulunan sürücü kazadan yara almadan kurtulurken yanında yolcu olarak bulunan B. B. hafif yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.