Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yoldan çıkan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Eskişehir istikametine doğru seyreden Ömer Ş. idaresindeki 16 JDZ 52 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye devrilmesi sonucunda tek taraflı kaza meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri araçtaki yaralıları çıkarmak için mücadele etti. Yapılan kontrollerde kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. isimli kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı yolcunun 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik Bozüyük 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title