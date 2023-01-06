Yoldan çıkan araç su kanalına düştü, 3 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Sivas'ta yoldan çıkarak su kanalına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı. Sivas'ta yoldan çıkarak su kanalına düşen araçtaki 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde yaşandı. Sivas istikametine gitmekte olan M.K. yönetimindeki 58 TN 811 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazanın etkisiyle araçta bulunan C.K., Z.K. ve E.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Kayseri Sivas 3. Sayfa Haberler

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