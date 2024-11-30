Yoldan Aldığı Tabela ile Dükkan Camlarını Kırdı

Yoldan aldığı tabela ile dükkana saldırdı, o anlar kamerada

BURSA - Bursa'da bir şahıs, yoldaki reklam tabelasını alarak bir iş yerinin camların kırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yolda duran reklam tabelasını alarak iş yerinin camına vurup kırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, camların kırıldığını gören dükkan sahibi polise haber verdi. Polis ekipleri şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.