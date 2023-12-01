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Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı çarptı

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Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı, yolda yürüyen kadının başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda yürüyen kadına kamyonetin kapağı böyle çarptı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı, yolda yürüyen kadının başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki üstün Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla U.'nun başına çarptı. Kapağın çarpmasıyla kadın yere yığıldı. Plakası öğrenilemeyen kamyonet ise durmadan yoluna devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Kozan Güvenlik Kaza 3. Sayfa Haberler

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