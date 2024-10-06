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Yolda yürüyen genç kıza otomobil çarptı, sürücü kaçtı

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Konya'da bir genç kız, sokakta yürürken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı, polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ölümüne neden olduğu genç kızı yol ortasında bırakıp kaçtı

KONYA - Konya'da sokakta yürürken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen 20 yaşlarındaki genç kıza, henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilin çarptığı genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin kaza sonrası olay yerinden kaçan araç sürücüsünü yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Yolda yürüyen genç kıza otomobil çarptı, sürücü kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik Otomobil 3-sayfa Polis Konya Kaza

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