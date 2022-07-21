Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yolda yürürken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Kütahya'da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

Kütahya'da 22 yaşında bir genç, iddiaya göre yolda yürürken tanımadığı biri tarafından bacağından bıçaklandı.

Merkez Servi Mahallesi Mithatpaşa caddesi üzerinde bugün saat : 16: 45 civarında 22 yaşlarında bir genç, hiç tanımadığını beyan ettiği biri tarafından bacağından bıçaklandı. Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Hayati tehlikesi bulunmayan mağdur genç 112 Acil Servisi ekipleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayın failinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title