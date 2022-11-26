Yolda yürürken sırtından silahla vuruldu 3. Sayfa Haberleri Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç sırtından silahla vurularak yaralandı. Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir genç sırtından silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sarıtepe Mezarlığı civarında kız arkadaşıyla gezen 22 yaşındaki C.K. isimli genç, silahla sırtından vuruldu. Sungurlu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan genç Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ÇORUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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