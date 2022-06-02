Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı, o anlar kamerada - Haberler

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Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı, o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme attı, o anlar kamerada

Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.

Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Şahıs hakkında 'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Silivri'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahıs hakkında 'Hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(Yusuf Eker - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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