Yolda kaza yapan araçların başında bekleyen vatandaşlara başka bir araç çarptı... O anlar kamerada

AMASYA Amasya'da yolda kaza yapan araçlarının başında bekleyenlere arkadan gelen başka bir araç çarptı. O anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Helvacı mahallesi Amasya çevre yolu bağlantısında iki aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Araç sürücüleri ve kazayı gören başka bir şahıs önlem almadan yolda beklerken üzerlerine doğru gelen aracı son anda fark edip kaçmaya çalıştılar. Kaçamayan ikisi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. O korku dolu anlar ise kenara çekip bekleyen başka araçtaki araç kamerası tarafından kaydedildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.