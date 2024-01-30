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Yolda kalanları Offroadçılar böyle kurtardı

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Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarında donanım eksikliği bulunan birçok kişi yollarda kaldı. Yaylalarda bulunan Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri, 25 aracı kurtardı ve doğa severlere uyarılarda bulundu.

Yolda kalanları Offroadçılar böyle kurtardı

DÜZCE - Hafta sonu tatil için yaylaları tercih eden ve araçlarında donanım eksiği olanları offroadçılar kurtardı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından bir çok kişi hafta sonunu yaylalarda geçirmek istedi. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreye ulaştı. Araçlarında donanım eksikliği bulunan bir çok kişi ise yollarda kaldı. Yaylalarda olan Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri ise yollarda kalan 25 aracı bulundukları bölgelerden kurtardı. Araç sürücülerine uyarılarda bulunan Düzce Safari Off-Road kulübü üyesi Mesut Acar, "Doğa severler, Off-Roadçı arkadaşlar lütfen dediklerinizi dinlesin. Dün geceden beri yağan yoğun kar yağışından dolayı Mehmet (Albayrak) Başkana gelen çağrılardan dolayı 25'e yakın araç çektik. Lütfen herkese tavsiyemiz ve ricamız kar lastiği olmayan, AT veya MT donanımlı lastiği olmayan veya vinci olmayan arkadaşların lütfen doğaya donanımsız gelmemesi doğa şartlarına uygun gelmelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü doğanın şakası yok. Dağların bize ihtiyacı yok bizim dağlara ve doğaya ihtiyacımız var. Doğanın kıymetini bilmek üzere hepimizin kontrollü ve kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor. Herkesten ricamız herkesin bu kurallara uyması" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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