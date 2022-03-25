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Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

DÜZCE (İHA) - Road Kulübü üyeleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 3 metreye ulaştı. Kar yağışının ardından güneşli havayı gören vatandaşlar ise kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Torkul Göleti'ne gitmek için yola çıktı. Güçlükle ilerleyen sürücüler, kar kalınlığının 1 buçuk metre olduğu bölgede mahsur kaldı. Cipler kara saplanınca sürücülerin yardımına Düzce Safari ve Off-Road Kulübü üyeleri yetişti. Karla kaplı bölgede mahsur kalan araçlar, üyeler tarafından kurtarıldı. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Düzce Safari ve Off-Road Kulübü üyeleri, her 4x4 aracın aracın karlı yolda ilerleyemeyeceğini, güzergahı bilen sürücülerin yola çıkması gerektiğini söyledi. - DÜZCE

Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

Yolda kalanları Off-Roadçılar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce, kar, 3. Sayfa, Haberler

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