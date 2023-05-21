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Yolda gördükleri motosikleti böyle çaldılar

3. Sayfa Haberleri

Yolda gördükleri motosikleti böyle çaldılar 5 saniye düşündüler 1 dakikada çaldılar Bursa'da hafif ticari araçla yol kenarında gördükleri motosikleti çalan şahıslar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yolda gördükleri motosikleti böyle çaldılar

5 saniye düşündüler 1 dakikada çaldılar

BURSA - Bursa'da hafif ticari araçla yol kenarında gördükleri motosikleti çalan şahıslar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi'nde meydana geldi. Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi. Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi. Saniyeler içinde gözden kaybolan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı .

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

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