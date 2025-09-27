Yolda Geçmeye Çalışan Yaşlı Adam Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Iğdır-Doğubayazıt yolu Konaklı Mahallesi civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, seyir halindeki transit aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Iğdır-Doğubayazıt yolu Konaklı Mahallesi civarında kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen transit aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından transit aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR