Haberler

Yolda Geçmeye Çalışan Yaşlı Adam Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır-Doğubayazıt yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adam, transit aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır-Doğubayazıt yolu Konaklı Mahallesi civarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, seyir halindeki transit aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Iğdır-Doğubayazıt yolu Konaklı Mahallesi civarında kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen transit aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede, adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından transit aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
Güllü'ye son veda: Sanat dünyasının vefasızlığı dikkat çekti

Güllü'ye büyük vefasızlık! Sanat dünyası resmen sınıfta kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.