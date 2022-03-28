Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı - Haberler

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Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci tırın altında kaldı

Başakşehir'de seyir halindeyken bozulan bir aracı tamir etmeye çalışan tamirci Yasin B., tırın çarpması üzerine altında kalarak hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de seyir halindeyken bozulan bir aracı tamir etmeye çalışan tamirci Yasin B., tırın çarpması üzerine altında kalarak hayatını kaybetti. iki kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.45 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 VN 172 plakalı araç seyir halindeyken, arıza yaptı. Arıza üzerine araç sahibi tamirci Yasin B.'yi çağırdı. Yasin B., aracı olay yerinde tamir edemeyince kendi aracına bağlayıp çekmek istedi. Aracın çekimi için hazırlık yapıldığı esnada yolda ilerleyen tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan araçlara ve tamirciye çarptı. Metrelerce sürüklenen oto tamircisi Yasin B. Olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza yeri ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, Yasin B'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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