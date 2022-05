Yolcusunu alarak harekete geçen otobüs işte böyle alev almış - Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolcu aldıktan sonra tekrar harekete geçen belediye otobüsündeki yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın erken fark edilerek otobüs içerisindeki yolcuların tahliye edilmesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangın, dün öğle saatlerinde Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşım hattında sefer yapan 54 FH 070 plakalı belediye otobüsü durakta yolcu almak için durdu. Daha sonrasında tekrar hareketlenen otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Aracın arka kısmından yükselen alevlerin kısa sürede fark edilmesi üzerine otobüs şoförü, aracı durdurarak yolcuları hemen tahliye etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüsün alevlere teslim olduğu saniyeler an be an çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınırken, aracın seyir haline geçtiği anda yangının çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüsün yolcusunu almak için durduğu, tekrardan harekete geçtiği esnada ise motor kısmından alevler yükselmeye başladığı görüldü. - SAKARYA

