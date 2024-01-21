Yolcunun valizindeki ısıtıcı ve monitörün içinden uyuşturucu çıktı

Samsun'da yolcu otobüsünde valizinde elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile İstanbul'dan Samsun'a gelen M.A.'nın valizinde arama yaptı. Narkotik polisi, valizin içindeki elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü söküp içine baktığında zulalanmış 2 paket halinde 26.47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN