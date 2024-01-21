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Yolcunun valizindeki ısıtıcı ve monitörün içinden uyuşturucu çıktı

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Samsun'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizdeki elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da yolcu otobüsünde valizinde elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünün içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile İstanbul'dan Samsun'a gelen M.A.'nın valizinde arama yaptı. Narkotik polisi, valizin içindeki elektrikli ısıtıcı ve bilgisayar monitörünü söküp içine baktığında zulalanmış 2 paket halinde 26.47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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