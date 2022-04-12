Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim - Haberler

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Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik olarak jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde 11 araca 5 bin TL ceza i işlem uygulanırken 2 araçta trafikten men edildi

Düzce Jandarma Komutanlığı trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar üzerinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce -Akçakoca Karayolu ile Çilimli Sarımeşe Köyü, Gölyaka ilçe bağlantı yolu Merkez Aydınpınar köy yolunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ise 140 araç kontrol edilirken 11 araca ise 5 bin 684 TL ceza uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. - DÜZCE

Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

Yolcu ve yük taşıyan araçlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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