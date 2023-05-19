Yolcu treni hemzemin geçitte otomobili biçti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yolcu treni çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisindeki hemzemin geçitte yaşandı.

Ali A. idaresindeki Renualt marka 67 ES 101 plakalı otomobil ile hemzemin geçide geldiğinde karşıya geçmeye çalıştı. Yolcu treninin hemzemin geçide yaklaştığı esnada otomobiliyle karşıya geçmeye çalışan sürücü neye uğradığını şaşırdı.

Yolcu treninin bagaj bölümünden çarptığı otomobil metrelerce savuruldu. Sürücü Ali A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Trendeki yolcular ise bir süre kazanın şokunu yaşadı.

Olay yerine gelen Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yolcularda veya otomobilde yaralanan olmayınca tren yoluna devam etti.

Kazadan önce bariyerlerin kapalı olduğu iddia edildi.