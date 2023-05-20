Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

Yolcu treni hemzemin geçitte otomobile çarptı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yolcu treni çarptı.

Zonguldak'ta hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yolcu treni çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Işıkveren mevkisindeki hemzemin geçitte yaşandı. Ali A., idaresindeki 67 ES 101 plakalı otomobil ile hemzemin geçide geldiğinde karşıya geçmeye çalıştı. Yolcu treninin hemzemin geçide yaklaştığı esnada otomobiliyle karşıya geçmeye çalışan sürücü neye uğradığını şaşırdı.

Trenin bagaj bölümünden çarptığı otomobil metrelerce savurulurken, sürücü Ali A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Trendeki yolcular da bir süre kazanın şokunu yaşadı.

Olay yerine gelen Kilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan olmayınca tren yoluna devam etti.

Kazadan önce bariyerlerin kapalı olduğu iddia edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Kilimli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title