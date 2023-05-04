Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Bolu'da narkotik polis ekiplerinin 2 ayrı yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda 93,07 gram metamfetamin ve 63,06 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde doğu illerinden İstanbul'a giden iki yolcu otobüsü kontrol noktasında durduruldu. Narkotik ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada otobüsteki 21 yaşındaki E.G'nin eşyaları arasında 4 parça halinde 63.06 gram sentetik kannobinoid ile başka bir yolcu otobüsünde bir yolcunun çantasında 93.07 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G. ile çantasında metamfetamin ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - BOLU